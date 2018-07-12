Soğan fiyatı Amasya’da tarlada 2-2,5 TL arasında

25 yıldır soğan üretimi ve satışı yapan Celalettin Çelik, fiyatlardaki düşüşün süreceğini öngördüğünü belirtti.

Geçen yıl 60 bin 480 dekar alanda 271 bin 522 ton ile Türkiye’deki soğan üretiminin yüzde 13’ününün gerçekleştirildiği şehirde bu yılki hasat sürüyor. Market ve pazarlarda tüketiciye 6 liraya kadar satılan soğanın fiyatındaki artışın aşırı yağışlardan dolayı hasat döneminin gecikmesi ile fırsatçılıktan kaynaklandığını hatırlatan soğan üretimi ve satışı yapan Celalettin Çelik, bugünlerde Amasya’da tarlada 2 TL ile 2,5 TL arasında alıcı bulan bu ürünün fiyatının 15 güne kadar daha da düşeceğini tahmin ettiğini açıkladı.

Amasya’nın ardından Çorum, Polatlı, Eskişehir, Şefreflikoçhisar gibi bölgelerde de soğan hasadına başlanacağını anlatan Celalettin Çelik, aşırı yağışlardan dolayı soğan fiyatlarının yükselmesiyle ilgili durumun benzerinin geçen yıl İran’da da yaşanmasına karşın bu ülkenin yurt dışından ithalat yapmadığına değinerek Türkiye’de de aynı politikanın sergilemesini olumlu karşıladıklarına işaret etti.

Çelik, 2 TL’nin altında satışını yaptıkları patatesin de Ağustos ayında daha düşük fiyatlarda alıcı bulacağını söyledi.