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30 Haziran 2018 11:36

Suluova Belediyesi 4 yılda 303 bin metrekare yolu asfaltladı

Suluova Belediyesi son 4 yılda ilçe merkezinde 303 bin metrekareden fazla yol ağını asfaltladı.

Suluova Belediyesi 4 yılda 303 bin metrekare yolu asfaltladı

30 Haziran 2018 11:36


2018 yılı asfaltlama çalışmalarını başlatan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Daha modern ve yaşanabilir bir Suluova için hemşehrilerimize sözümüz var. Bu sözümüzü yerine getirmek için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.


Hacıhayta Mahallesi Şehit Hüseyin Kavaklı Caddesi, Park, Sazak, Durgun, Göl, Gediz, Tarlalar, Varol, Aras, İntepe ve Başak Sokak’ta asfaltlama öncesi zemin hazırlıkları yapılırken Yeni Mahalle İslamköy, Ulu Gazi, Buhar ve Serdar sokakta zemin iyileştirme ve çevre düzenlemesinin ardından başlanan sonrası asfaltlama çalışmasını takip eden Belediye Başkanı Üçok, “Alt yapı çalışmalarını tamamladığımız sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Göreve başladığımız 2014’den günümüze kadar 303 bin 610 metrekare asfaltı hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapılan çalışmaların hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, personel arkadaşlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.




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