Suluova HEM’den yılsonu sergisi

Kursiyerlerin el nakışları, dekoratif ahşap boyama, takı tasarım ve diğer alanlarda hazırladığı eserler görücüye çıktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve diğer yetkililerle birlikte açtığı sergiyi dolaşan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Kurslarda her yaştan bireylerin olduğunu gördük. Eğitim, örgün eğitimin yanı sıra hayatın her aşamasında öğrenmenin adıdır. Örgün eğitimin dışında kalan insanlarımızda bu kurslarımızda yeni el kabiliyetleri öğrenmiş bulunmaktalar. Açılan kurslarda kursiyerler yaptıkları el emeği, göz nuru işlemeler ve diğer ürünlerle hem ilçemizin sembolü olan simgeleri resmederek ilçe tanıtımına katkıda bulundular” dedi.

Kursiyerlerin yaptıkları ürünlerle aile ekonomisine katkıda bulunduklarına da değinen Üçok, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bu sene gerçekten çok güzel bir iş çıkarmış. Başta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kutluay Güven ve ekibine, usta öğreticilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.