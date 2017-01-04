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04 Ocak 2017 10:17

Suluova TSO’dan ‘Suluova Okuyor’a destek

Suluova TSO’dan ‘Suluova Okuyor’a destek

04 Ocak 2017 10:17

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Turgut Aksu, Şeker Ortaokulu’nda öğrencilerle birlikte kitap okudu.
‘Suluova Okuyor’ projesine destek olup okuma kültürünün yerleşmesi ve öğrencilere örmek olabilmek amacıyla her gün okullarda düzenli olarak gerçekleştirilen kitap okuma saatine katılan Turgut Aksu, kitap okumanın önemi ve yararları üzerine öğrencilerle sohbet etti.
“Çocuklarımıza bu yaşlardan itibaren kitap okuma sevgisinin verdiği zevki tattırabilirsek ileride kendiliğinden okumaya devam edeceklerdir” diyen Aksu, "Öğrencilerimizin kitaba olan ilgisini çekmek ve topluma kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla hazırlanan ’Suluova Okuyor’ çok anlamlı bir çalışma olmuş. Çocuklarımıza küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek gerçekten çok önemli. Küçük yaşlarda kazanılan bu alışkanlıklar ömür boyu insanın peşinden geliyor. Ailelerde evde kitap okuma saati oluşturmalı ve okullarda yapılan bu çalışmalara destek olmalılar” şeklinde konuştu.
Öğrencileri, velileri ve toplumun tüm kesimindeki bireyleri kitap okumanın yararları hakkında bilgilendirmek ve kitap okumayı bir yaşam tarzı haline getirmek amacıyla çalıştıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu da, okulda hediyeler dağıtan TSO Başkanı Aksu’ya teşekkür etti.



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