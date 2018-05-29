Suluova’da çöp konteynerleri yer altına alınıyor

Çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “İlk etapta Mostar Parkı ve Şeker Camisi önünde başlattığımız uygulamayı zamanla daha da geniş alana yaymak istiyoruz. Daha temiz bir Suluova için ilerleyen süreçte ilçemiz merkezinde aşama aşama yer altına indireceğiz” dedi.

Hemşehrilerinin her zaman hizmetin en iyisini, en kalitelisini hak ettiklerini vurgulayan Üçok, "Biz de elimizden geldiği kadar onlara bunu sağlamaya çalışıyoruz. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.