Taşova’da fırınlar denetlendi

Taşova Belediyesi Zabıta Amiri Ünal Hancı, vatandaşların üretilen unlu mamullere sağlıklı şekilde ulaşarak tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini devam ettiğini söyledi. Genel temizlik, fiyat tarifesi, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, sağlık muayene portör kağıtları ve kişisel temizlik kurallarının denetlediğini anlatan zabıta amiri Hancı, “Fırınlarda yapılan pide, ekmek, simit ve diğer unlu mamullerin üretimlerinin temiz ortamlarda yapılması ve tüketiciye de temiz ve sağlıklı bir ortamda sunulması amacıyla fırınların temizliğine dikkat ediyoruz" dedi.

Pişmiş ekmekler ve pidelerin gramaj kontrolünü de gerçekleştirdiklerine değinen Hancı, halk sağlığını olumsuz etkileyecek iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin verilmeyeceğini söyledi.