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24 Temmuz 2018 17:14

Taşova’da TOKİ müracaatları başlıyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde TOKİ tarafından inşa edilecek konutların müracaatları başlıyor.

Taşova’da TOKİ müracaatları başlıyor

24 Temmuz 2018 17:14


Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Uzun uğraşılarımız neticesinde TOKİ nezdinde yapılan girişimlerimizin olumlu sonuçlandığını müjdelemek istiyorum. İlçe halkımıza söz verdiğimiz projelerden birini daha gerçekleştiriyoruz” dedi.


136 adet 2+1 ve 80 adet 3+1 olmak üzere toplam 216 daire için başvuruların 25 Temmuz–14 Eylül tarihleri arasında İmar İşleri Müdürlüğüne yapılacağını belirten Öztürk, "Dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın öncelikli olarak yararlanacağı TOKİ evlerinin Taşova halkına hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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