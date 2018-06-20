TÜRKAY’dan Amasya’da konser

12-22 Haziran Uluslararası Amasya Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Yavuz Selim Meydanında sahneye çıkan TÜRKAY ekibi performansıyla alkış aldı.

Konseri izleyen Vali Dr. Osman Varol ile Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, orkestra şefi Binbaşı Hakan Özgen’i kutladı. Konserin ardından konuk halk dansları ekipleri de gösteri yaptı.

Festival için Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hırvatistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Moldova’dan gelen halk dansları ekipleri Vali Varol’u ziyaret etti.

Binlerce yıllık tarih, kültür ve medeniyet birikimi içerisinde harmanlanan Amasya’nın mutlaka gezilip görülmesi gerektiğini belirten Varol, birçok büyük uygarlık döneminde çok önemli bir konumda bulunmuş şehrin adeta keşfedilmeyi bekleyen bir hazine olduğunu söyledi.