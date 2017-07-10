Üniversiteden 130 çocuğa doğa ve bilim eğitimi

Projenin TÜBİTAK Bilim ve Toplum 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programları çerçevesinde 4. kez desteklendiğini belirten proje yürütücüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. D. Duygu Kılıç, amaçlarının öğrencilerin doğal ortamda doğal dünyayı öğrenmelerini ve anlamaları için uygun ortamları oluşturmak olduğunu söyledi.

Projede bilim insanları ile bilim insanı olmaya aday öğrencileri bir araya getirerek öğrencilerin çevrelerindeki problemleri görebilmelerini ve çözüm için birer proje fikri üretmelerinin diğer hedeflerimiz arasında olduğunu anlatan Kılıç, “Yapılan etkinliklerin öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlaması beklenmektedir. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk ve ışık başarılı olduğumuzun en büyük göstergesidir. Projemize eğitmen olarak farklı üniversitelerden alanlarında uzman öğretim üyelerimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev alan öğretmenler katılmıştır. Beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen projemiz başarıyla gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.