Üniversitelilerden 2. Sokak Lezzetleri Şöleni

Sokak Lezzetleri Şöleni düzenledi.

Şehzadeler Gezi Yolu’nda düzenlenen şölende köfte, ciğer, tantuni, pamuk helva, çiğ köfte, lokma, Osmanlı şerbeti, midye dolma gibi sokak lezzetlerinin yer aldığı stantlar ziyaretçi akınına uğradı. Stantları Rektör Prof. Dr. Metin Orbay ile birlikte dolaşan Vali Dr. Osman Varol, “Yaşadığımız coğrafyanın mutfak ve yemek kültürü üzerinde çok önemli bir rolü bulunmakta. Bizler de Akdeniz havzasının bir ülkesi olarak geniş tarımsal ürün çeşitliliğine sahip bir ülkeyiz. Bunu da çok becerikli bir şekilde mutfak ürünlerine dönüştürebilen bir ülkeyiz. Sokak lezzetleri yemek kültürümüzün çok önemli bir parçası. Bugün buna vurgu yapan başta yüksekokul müdürümüz olmak üzere, rektörümüze, hocalarımıza, şeflerimize ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Varol, katıldıkları yemek yarışmalarında madalya ve çeşitli ödüller aşçılık programı öğrencilerini de kutladı.