Vali Varol: “Aile, bir milleti millet yapan müessesedir”

Osman Varol, “Aile, bir milleti millet yapan ve manevi değerlerin, gelenek ile göreneklerin öğrenildiği bir müessesedir” dedi.

Türk toplumunun tarih boyunca aile değerlerine verdiği önemle gelişmesini sürdürüp kültürel kimliğini korumayı başardığını belirten Vali Varol, “Sevincimizi paylaşan, sıkıntımıza ortak olan, bizleri geleceğe hazırlayan ailelerimizdir. Toplumsal huzurun, barışın, sağlığın, eğitimin ve ekonomik hayatın temel alt yapısını aile oluşturmaktadır. Aile, toplumun temel taşıdır. İyi yetişmiş bireyler iyi kurulmuş ailelerden yetişir. Aile var oldukça, sağlıklı nesiller var olacaktır. Aile, bireyin huzuru ve mutluluğudur. Toplumun birliği ve beraberliğidir. Kültürün, tarihin sürekliliğidir” diye konuştu.

15-21 Mayıs aile haftasının amacının toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlenmesi, ailelerin güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşması olduğuna değinen Varol, “Mağdur olmuş çocuklarımıza aile ortamı sunmak bizlerin görevidir. Devlet olarak bunu bizler yaparken aile ortamına sahip çıkan insanlarımızın da bu ortamdan uzaklaşmış çocuklara sahip çıkması, onları kendi evlatları gibi görüp aile sevgisi ve şefkatiyle gözetmesi bizleri son derece sevindirmektedir. Bu vesileyle, bütün koruyucu ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimizin aile haftasını kutlar, tüm aile bireylerine sağlık ve mutluluklar dilerim” şeklinde konuştu.

Hafta dolayısıyla Amasya Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünün düzenlediği programa eşi Funda Varol ile birlikte katılan Varol, evlilikte 50 yılını geride bırakan çiftlere hediyeler verdi.