Vali Varol, Aşağı Baraklı’da köylülerle iftar yaptı

Osman Varol, Taşova Aşağı Baraklı köyünün organize ettiği iftar programına katıldı.

Varol, Ramazan ayında iftar sofralarını köylerde yaşayan vatandaşlarla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ramazan ayının huzurlu ve bereketli geçmesini temenni eden Varol, köydeki Selçuklu mimarisine sahip ve tek ahşap minareli olan camiyi de Taşova Kaymakamı Kudret Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile birlikte ziyaret edip bilgi aldı.