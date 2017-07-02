Vali Varol esnafı dolaştı

Osman Varol, esnafları ziyaret etti.

Amasya esnafının genel itibariyle bir turizm şehrine yakışır şekilde çalıştığını gözlemlediğini belirten Vali Varol, “Esnafımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Fırsat buldukça onları ziyaret ederek taleplerini karşılamaya çalışacağız. Göreve geldiğimiz günde söylediğimiz gibi kapımız ve gönlümüz halkımızın her kesimine daima açık olacaktır” dedi.

Şehzadeler Gezi Yolu’nda gezerek vatandaşlarla sohbet eden Varol karşılaştığı yeni evli çifte mutluluklar diledi.