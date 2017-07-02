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02 Temmuz 2017 12:16

Vali Varol esnafı dolaştı

Amasya’da görevine iki gün önce başlayan Vali Dr.

Vali Varol esnafı dolaştı

02 Temmuz 2017 12:16

Osman Varol, esnafları ziyaret etti.


Amasya esnafının genel itibariyle bir turizm şehrine yakışır şekilde çalıştığını gözlemlediğini belirten Vali Varol, “Esnafımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Fırsat buldukça onları ziyaret ederek taleplerini karşılamaya çalışacağız. Göreve geldiğimiz günde söylediğimiz gibi kapımız ve gönlümüz halkımızın her kesimine daima açık olacaktır” dedi.


Şehzadeler Gezi Yolu’nda gezerek vatandaşlarla sohbet eden Varol karşılaştığı yeni evli çifte mutluluklar diledi.




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