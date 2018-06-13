Osman Varol, “Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasındaki en temel unsurlardan olan Jandarma, sorumluluk alanının büyüklüğüne karşın 179 yıllık birikimiyle üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmektedir” dedi.

Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ve beraberindeki personeli kabul eden Vali Varol, “Köklü bir geçmişe, ülke sathına yayılmış teşkilat ve kadro ağına sahip Jandarma Teşkilatı, teknolojik gelişmeler ışığında gücünü arttırmış ve tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de güven unsurunun artması için çok ciddi çalışmalara imza atmıştır. Jandarma Teşkilatının, Atatürk ilkelerine bağlı, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygılı, güvenilir bir vazife aşkı ve sorumluluk anlayışı içerisinde, gerektiğinde canı pahasına ortaya koyduğu cesur, kararlı ve özverili çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir” diye konuştu.

Varol, “Jandarma Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümünü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyor, tüm Jandarma personeline aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.