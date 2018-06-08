Vali Varol köy okulunda karne dağıttı

Osman Varol, Büyük Kızılca köyündeki okula gidip öğrencilere karne dağıttı.

Büyük Kızılca İlk-Ortaokulunda öğrenim ören 172 öğrencinin karne heyecanına ortak olan Vali Varol, “Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak karnelerinizi aldınız. Eğitim sadece okulda devam eden bir faaliyet değildir. Tatilde mutlaka kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Gelecek senelerde derslerinize daha özverili bir şekilde çalışarak notlarınızı çok daha iyi seviyelere getirebilirsiniz” dedi.

Okul Müdürü Gürsoy Başaran’dan dönem boyunca yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Varol, öğretmen ve öğrenci velileriyle de fotoğraf çektirdi.

Törene katılan Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş de il genelinde 52 bin 885 öğrencinin karne aldığını söyledi.