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02 Ağustos 2018 18:30

Vali Varol’dan muhtarlarla toplantı

Amasya Valisi Dr.

Vali Varol’dan muhtarlarla toplantı

02 Ağustos 2018 18:30

Osman Varol, il merkezindeki mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.


Muhtarların önerilerini dinleyen Vali Varol, “Dile getirilen sorunların çözümlenme aşamasını bizzat takip edeceğim. Yapacağımız her toplantıda, eksikliklerin giderilmesi noktasında ne kadar yol aldığımızı masaya yatıracağız” dedi.


Karşılaştıkları sorunların tespiti ve önerileriyle çözüme dair gerekli takibi yapmanın muhtarların asli görevlerinden olduğunu vurgulayan Varol, “Mahallelerinizdeki eğitim, sağlık, ulaşım, alt yapı gibi sorunları tespit ederek ilgili makamlara iletmeniz, sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Bizler, devlet olarak sorunlarınızın çözümü ve mahallelerinize daha iyi hizmetler sunabilmeniz adına her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.


112 Acil Müdürlüğü salonundaki toplantıya kurum yöneticileri de katıldı.




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