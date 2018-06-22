Valilik o köpeğin görüntüleriyle ilgili soruşturma başlattı

Uyuşturucu iğneyle vurulmasının ardından yerde yatan sokak köpeğinin bir süre sonra belediye görevlileri tarafından kuyruğundan tutulup yerde sürüklenerek çöp toplama aracına konulduğu görüntüler, hayvan severler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Konuyla ilgili Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan Amasya ili Göynücek ilçesinde sokak hayvanlarına şiddet uygulandığına dair haberler ve görüntüler Valiliğimiz tarafından incelenmiş olup, gerekli adli ve idari soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın bu konudaki hassasiyetini paylaşmaktayız. Amasya Valiliği olarak konu duyarlılıkla takip edilmekte ve gerekli çalışmalar özenle yürütülmektedir” denildi.

"İlçemizde belediyemize ait böyle bir köpek vahşeti yaşanmamıştır"

Göynücek Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, “İlçemizle ilgili sosyal medya üzerinde dolaşan köpek vahşeti haberleri kesinlikle asılsızdır. İlçemizde belediyemize ait böyle bir köpek vahşeti yaşanmamıştır. Sadece kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürülen bir köpeğin bir vatandaş tarafından belediyemizi arayarak ihbar etmesi üzerine temizlik ekiplerimiz tarafından kaldırılmış olmasıdır” ifadelerine yer verildi.

Amasya Doğal Hayatı ve Hayvan Haklarını Koruma Derneği olayla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.