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03 Temmuz 2018 15:38

Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları başladı

Amasya Üniversitesinde yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt müracaatları başladı.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları başladı

03 Temmuz 2018 15:38

Bu yıl fakülte ve yüksekokullara 19 farklı branşta toplam 46 öğrenci alınacak.


Farklı ülkelerden gelen öğrencileri için her türlü sorunlarıyla ilgilenmek üzere uluslararası öğrenci ofisinin hizmet verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Üniversitesinin sadece yurt içinden değil yurt dışında da tercih edilen bir üniversite olduğunu söyledi.


Prof. Dr. Orbay, “Bundan dört yıl önce ’yabancı uyruklu öğrenci alalım mı, almayalım mı?’ derken bugün üniversitemizde Senegal, Fransa, Özbekistan, Kazakistan gibi onlarca farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen onlarca öğrenciye akademik bilgi birikimimizi aktarıyoruz. Bunu bir eğitim hizmeti olduğu kadar bir kültür hizmeti olarak da görüyoruz” dedi.


Önceki yıllarda eğitime başlayan her öğrencinin ülkesinden yeni arkadaşlarını da getirdiğini anlatan Orbay, “Önümüzdeki eğitim öğretim yıllarında uluslararası öğrenci sayımızı kademeli olarak daha da yukarılara çıkacağız. Mezun ettiğimiz uluslararası öğrencilerimizle dünyanın daha güzel ve barışçı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.




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