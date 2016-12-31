Yeni Amasyaspor yeni başkanını seçti

Yeni Amasyaspor’da başkanlık görevini üstlenen Ümit Ağış, “Takımı şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Bölgesel Amatör Lig(BAL) 4. Grup’ta mücadele eden Yeni Amasyaspor’da Mustafa Ödübek’in istifasının ardından yönetimin yaptığı toplantıda başkanlığa seçilen Ümit Ağış, devre arası transfer döneminde başta forvet hattı olmak üzere yapmayı planladıkları transferlerinde katılımıyla sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Düzenlediği basın toplantısında bu sezon gruplara yükselen tek amatör takım olarak tarihi başarı elde ettikleri Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştıkları Medipol Başakşehir, Göztepe ve Sivasspor’a karşı iyi mücadele sergilediklerine değinen Ağış, kendilerine destek olan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir’e teşekkür edip taraftarlardan da yönetime ve futbolculara moral vermelerini istedi.

Kulübün yeni yönetiminde basın sözcülüğünü de Ahmet Kavaklıoğlu üstlendi.