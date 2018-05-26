Yeni Amasyaspor’da Ali İhsan Üzüm güven tazeledi

Amasya Üniversitesi rektörlük konferans salonunda düzenlenen olağan genel kurulda üyelere seslenen Ali İhsan Üzüm, “Yeni Amasyasporumuzun ve şehrimizin 14 yıldır 3. Lig hayali bulunmaktadır. Biz ve bizden önceki yönetimler bu hayali gerçekleştirebilmek için ellerinden gelen çabayı göstermişlerdir. Ama bir türlü bu hedefimize ulaşamadık. Bu sezon geçmişten ders alıp olayları daha iyi tahlil ederek bu ligi iyi tanıyan teknik heyetimiz ve kadromuzla birlikte özverili çalışmalarımız neticesinde başarıya ulaşacağımıza eminim” diye konuştu.

Kulübe destek olan Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç’a teşekkür eden Üzüm, iç transferde Veysel Boz, Uğur Bingöl, Aslan Gök, İsmail Odabaşı, Çetiner Tuncer, Emrah Ergür, Gideon Adinoy Sani, Ali Karaağaç, dış transferde ise Hakan Doğan, Erdinç Kedikli, Resul Ekrem Turhan ve Adem Ercan ile el sıkıştıklarını söyledi.

Yönetimde Cengiz Erdem, Murat Bayraktar, Seyfettin Öztürk, Uğur Aslan Zennun, Kamil Sayar, Abdullah Kodek, Bahadır Tekeş, Nihat Kılıçaslan, Osman Tok, Özcan Gür, Musa Mısırlı, İsmet Abay, Celil İnce ve Mücahir Karabıyık da yer aldı.