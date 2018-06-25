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25 Haziran 2018 13:52

Yeni milletvekillerinden ilk açıklama

24 Haziran seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti’den Amasya Milletvekili seçilen M.

Yeni milletvekillerinden ilk açıklama

25 Haziran 2018 13:52

Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, açıklamalarda bulundu.


Recep Tayyip Erdoğan’ı halkın desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başkanını hep beraber seçtiklerini belirten M. Levent Karahocagil, "Şimdi korksun Amerika. Korksun siyonistler. Korksun emperyalistler. Korksun o dolarlar. O dolarları fırlatan o dış güçler, o şer güçler korksun artık. Recep Tayyip Erdoğan inletecek dünyayı. Dünyaya yön verecek. Dünya 5’ten büyük mü, değil mi? Göreceğiz hep beraber” dedi.


Seçimi itibarsızlaştırmak isteyenlere en büyük cevabın yüce Türk milletinin verdiğini kaydeden Hasan Çilez de "Yüzde 87’lik katılım oranıyla milletimiz bu sistemi de kabul etmiştir. Bunun üzerinde hiçbir şaibe yoktur. Bu katılım son yıllarda sağlanan büyük katılım oranlarından biridir” diye konuştu.


Yavuz Selim Meydanı’nda toplanan halka seslenen Çilez, "Sizlerin duasıyla birlikte inşallah Amasyamızı tekrar şaha kaldıracağız. Sizleri parlamentoda temsil ederken haftanın 3 günü Salı, Çarşamba, Perşembe meclis çalışmalarında Ankara’da olacağım. Onun haricinde Levent ağabeyimle birlikte bu kardeşiniz sizinle birlikte Amasya’da olacak. Amasya’nın problemlerini yerinden çözeceğiz" şeklinde konuştu.




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