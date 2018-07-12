15 Temmuz öncesi anlamlı protokol

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazilerimize olan vatan borcumuzu zaman zaman ihmal ediyoruz. Biz bu sorunları asgariye indirmek ve gazilerimizle, şehitlerimizle günlük bir arada olmayı da işimizin bir parçası olarak gördüğümüz için böyle bir protokolü imzalama kararı aldık" dedi.

Protokol ile ülke savunması, milletin birlik ve beraberliği için mücadele edip gazilik unvanı alan, vazife malulleri ve şehitlerin emanet ettiği ailelerine ekonomik ve sosyal destek olmak hedeflendi. HAK-İŞ ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, bu protokol kapsamında başta eğitim ve dayanışma konuları olmak üzere ulusal ve uluslararası proje ve sosyal etkinlikleri birlikte gönüllülük bazında gerçekleştirebilecekler. Protokol ile aynı zamanda "şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile alakalı olarak şehitlerin emaneti olan çocukları başta olmak üzere ailesi ile kahraman gazilerin yüksek yararına ve mevzuata uygun her türlü ulusal ve uluslararası proje ve faaliyetlerde işbirliği yapmak, ortak projeler hazırlayarak çeşitli fon kaynaklarına başvurmak, ihtiyaç durumunda projelerin hazırlanması ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Konfederasyon ve Vakıf personelinden oluşan geçici çalışma grupları ile proje takımları oluşturmak, yapılacak etkinliklerle ilgili olarak, etkinliklerin daha iyi yürütülmesine olanak sağlayıcı imkanları temin etmek ve etkinliklerde kullanılmasını sağlamak, yapılacak etkinlikler sırasında teknik (bilimsel bilgi ve uzman desteği) ve idari destek sağlamak" da amaçlanıyor.

Protokol imza töreninde konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, tarihi bir protokol imzalandığını ve bunun gururu içerisinde olduklarını dile getirdi. Toplumun gerektiğinde gözünü kırpmadan vatanı, değerleri ve inançları için hayatını feda edebilecek bir toplum olduğunun altını çizen Arslan, "Zor süreçlerde daha fazla duyduğumuz ve gördüğümüz bu mücadele insanlarını normal zamanlarda da hatırlamak, sorunlarıyla yüzleşmek aslında bir sorumluluk ve vatan borcu. Biz bu vatan borcunu zaman zaman ihmal ediyoruz. Biz bu sorunları asgariye indirmek ve gazilerimizle, şehitlerimizle günlük bir arada olmayı da işimizin bir parçası olarak gördüğümüz için böyle bir protokolü imzalama kararı aldık" şeklinde konuştu.

Protokol ile hayırlı bir yola çıktıklarını belirten Arslan, vakfın her platformda gazileri ve şehit yakınlarını en geniş kapsamda temsil ettiğini söyleyerek, "Bu temsiliyetin daha da güçlenmesi konusunda elimizden gelen çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

"Bu ülkeye bedel öderken karşılık beklemedik"

Protokol imza törenine ev sahipliği yapan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ise, imzalanan protokolün kahraman gaziler ve şehitlerin maneviyatı için önemli olduğunu kaydetti. Kendisi de gazi olan Aylar, bu ülkeye bedel öderken hiçbir karşılık beklemediklerini ifade ederek, "Bir vefa bekliyoruz, bu vefa kapsamında da bugün büyük bir STK olan HAK-İŞ ile buluşmuş durumdayız. HAK-İŞ’e ve Genel Başkana sonsuz teşekkür ediyorum" diyerek protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından iki genel başkan karşılıklı imzaları attı. Ardından konuklar arasında bulunan bir 15 Temmuz gazisi dua etti.