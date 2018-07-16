15 Temmuz şehitleri Herat’ta anıldı

TİKA, Afganistan’da 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitler için anma programı düzenledi. Programda Türkiye ve Afganistan milli marşlarının okunmasının ardından 15 Temmuz Marşı dinlendi. Kur’ân-ı Kerim tilâveti ile başlayan programda TİKA Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar, darbe girişimini ve FETÖ’nün sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yaptıklarını anlattı.

Herat Galib Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İsmail Kohen ise, Türkiye’de yapılmak istenen darbe girişiminin hiçbir hukuki ve ahlaki temeli olmadığını belirterek, Türk halkının büyük bir metanetle darbe teşebbüsüne karşı koyduğunu ifade etti.

Herat’ın tanınmış âlim ve vâizlerinden Seyyid Münir Münevver ise, Türk milletinin asaletini ve kendilerini vatanları için ölüme atmaktan çekinmeyecek kadar cesur olduğunu vurguladı. Münevver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cesaret ve zekâsıyla Türk milletini büyük badirelerden kurtardığını söyledi.

Herat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abdülmecid Samim Herevî de Türk milletinin kahramanlığını övdü.

Programa katılanlardan Muhammed Naim Behre, “Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. FETÖ tehdidini büyük bir cesaretle ortadan kaldıran aziz Türk milletine teşekkür ediyoruz” dedi.

Program şehitler için edilen dualar ile son buldu.