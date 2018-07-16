Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 17:49

15 Temmuz şehitleri Herat’ta anıldı

251 vatandaşın hayatını kaybettiği hain darbe teşebbüsünün ikinci yıl dönümü nedeniyle Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Herat Galib Üniversitesinde anma programı düzenlendi.

15 Temmuz şehitleri Herat’ta anıldı

16 Temmuz 2018 17:49


TİKA, Afganistan’da 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitler için anma programı düzenledi. Programda Türkiye ve Afganistan milli marşlarının okunmasının ardından 15 Temmuz Marşı dinlendi. Kur’ân-ı Kerim tilâveti ile başlayan programda TİKA Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar, darbe girişimini ve FETÖ’nün sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yaptıklarını anlattı.


Herat Galib Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İsmail Kohen ise, Türkiye’de yapılmak istenen darbe girişiminin hiçbir hukuki ve ahlaki temeli olmadığını belirterek, Türk halkının büyük bir metanetle darbe teşebbüsüne karşı koyduğunu ifade etti.


Herat’ın tanınmış âlim ve vâizlerinden Seyyid Münir Münevver ise, Türk milletinin asaletini ve kendilerini vatanları için ölüme atmaktan çekinmeyecek kadar cesur olduğunu vurguladı. Münevver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cesaret ve zekâsıyla Türk milletini büyük badirelerden kurtardığını söyledi.


Herat Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Abdülmecid Samim Herevî de Türk milletinin kahramanlığını övdü.


Programa katılanlardan Muhammed Naim Behre, “Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. FETÖ tehdidini büyük bir cesaretle ortadan kaldıran aziz Türk milletine teşekkür ediyoruz” dedi.


Program şehitler için edilen dualar ile son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç