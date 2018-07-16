15 Temmuz şehitleri Kiev’de anıldı

TİKA tarafından Kiev’de organize edilen 15 Temmuz Şehitleri anma etkinliğine Kırım Tatarları, Gagavuzlar, Ahıska Türkleri, Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız ile Ukrayna devlet kademesinden önemli isimler katılım sağladı. Kırım Tatarlarının Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov, Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti Ukrayna Şubesi Başkanı Marat Resulov, Ukrayna’daki Gagavuzların Lideri ve Odesa Vilayeti Meclis Başkanvekili Yuri Dimçoğlu ve Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel’in de aralarında bulunduğu önemli isimler de etkinliğe katılım sağladı.

Anma etkinliğinde söz alan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, 15 Temmuz’da hem utancı hem de gururu bir arada gördüklerini ifade etti. Devletin imkanlarını kullanarak halkın üzerine ateş açan hainleri görmenin utancının yanında canını hiçe sayarak ülkesini savunanların gururunu gördüklerini belirten Kırımoğlu, bu menfur girişimi lanetlediklerini ifade etti. Kırım Tatar Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov da 15 Temmuz gecesinde darbe girişimi söz konusu olduğunda heyecanla hemen Türkiye’deki tanıdıklarını aradığını ve durumun ne olduğunu öğrenmeye çalıştıklarını ifade etti. Çubarov bu girişimin sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını Türkiye ile alakalı bütün halkların kaderine etki edeceğinden bahsederek şehit olanlara Allah’tan rahmet diledi.

Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel de insanların canı pahasına ülkesini, devletini savunmalarının Türkiye’nin demokrasi kültürü konusunda dünyada ulaştığı durumu örneklediğini belirterek şehitlerin hatıralarını yad etti. Konuşmalar sonrasında 15 Temmuz şehitleri için dualar okundu.