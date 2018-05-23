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23 Mayıs 2018 17:52

2 çocuğunu öldüren katil anne adliyeye getirildi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde dün akşam saatlerinde 2 çocuğunu feci şekilde öldüren anne Lütfiye Alver, emniyetteki sorgusundan sonra Ankara Adliye Sarayı’na getirildi.

2 çocuğunu öldüren katil anne adliyeye getirildi

23 Mayıs 2018 17:52

Öte yandan, anneleri tarafından öldürülen 2 kardeş, Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa defnedildi.


Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde oturan ev hanımı Lütfiye Alver, dün gece eşinin görevde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle cinnet getirdi. Emniyetten edinilen bilgiye göre, anne Alver, 8 yaşındaki büyük kızı Kübra’yı başındaki tülbentle boğarak, 5 yaşındaki Beren’i ise 2 bıçak darbesiyle öldürdü. Alver Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgusu yapılmak üzere gözaltına alındı. Sorguda 2 çocuğunu da öldürdüğünü itiraf eden anne, Ankara Adliye Sarayı’na getirildi. 27 yaşındaki Lütfiye Alver gazetecilerin “Çocuklarınızı neden öldürdünüz?”, “Pişman mısınız?” sorularına cevap vermedi.



Anneleri tarafından feci şekilde öldürülen kardeşler defnedildi


Anneleri tarafından biri tülbentle boğularak, diğeri ise 2 bıçak darbesiyle öldürülen 8 yaşındaki büyük kız Kübra ve 5 yaşındaki Beren, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 2 kardeş, Karşıyaka Mezarlık Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Namaz sırasında çocuklarının başında duran acılı baba ayakta durmakta güçlük çekerken, bazı akrabalar ise sinir krizi geçirdi.




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