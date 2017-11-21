22. Tiyatro Festivali başlıyor

kez Ankaralılarla buluşuyor. 24 Kasım-4 Aralık tarihleri arası gerçekleştirilecek festivalde 45 farklı oyun tiyatro severlerle buluşacak.

Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 22’inci kez Ankaralılarla buluşuyor. Destekleyicileri arasında Çankaya Belediyesinin de yer aldığı festival, 24 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında 45 farklı oyun tiyatro severlerle buluşacak. Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) tarafından düzenlenen festivalde; Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Boğaziçi, Anadolu, Atılım ve Gazi Üniversitesi olmak üzere 5 üniversite, Maltepe ve Bornova belediye tiyatroları, “Pempe Kurbağa” ve “Çizgi Kukla” çocuk tiyatroları, Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Mersin, Kayseri, Bolu olmak üzere 7 farklı ilden 33 özel-amatör tiyatro grubu yer alacak.

Festivalde ayrıca Yunanistan, Hollanda, İran ve Cezayir olmak üzere yurt dışından da 4 oyun sahnelenecek. Programın detaylarına www.ankaratiyatrofestivali.org adresli internet sitesinden ulaşılabilecek.