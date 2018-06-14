450 gülen yüz 450 mutlu çocuk daha

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve eşi Saadet Tiryaki’nin de katıldığı kıyafetlerin dağım töreni, çocukların neşe dolu sesleriyle renklendi. “Çocukların gülen yüzlerini görmek en büyük mutluluk” diyen Tiryaki, “Altındağ’da geliri düşük vatandaşlarımız yoğun olarak yaşıyor. Belediye ve yardımsever vatandaşlarımızın katkılarıyla her bayram ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyoruz. Bayram öncesinde çocuklarımızı sevindirmek bizim için en büyük mutluluk” dedi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren Altınay Yardım Birimi’nin çarşısına gelen çocuklar, bayramlık kıyafetlerini kendi isteklerine göre seçmenin mutluluğunu yaşadı. Saadet Tiryaki çocuklarla tek tek ilgilenirken, Altınay personeli de çocukların bayramlıklarını özenle paketledi. Çocukların bayramlıklarına kavuşma sevinci ise görülmeye değerdi.

“Altınay sayesinde hiçbir vatandaşımızı rencide etmeden yardımları ulaştırıyoruz”

Çocukluk yıllarını ve çocukluğunda yaşadığı bayramları hala unutamadığını ve o günleri özlemle andığını belirten Başkan Veysel Tiryaki, Altınay’ın sosyal yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi. Başkan Tiryaki şunları kaydetti:

“Altınay sayesinde hiçbir vatandaşımızı rencide etmeden yardımları ulaştırıyoruz. Altınay büyük ve modern bir alışveriş merkezi görünümünde. İhtiyaç sahipleri ellerindeki çeklerle Altınay’dan kendi zevklerine, ihtiyaçlarına göre istedikleri alışverişi yapabiliyorlar. Evlerinde ne eksikse, neye ihtiyaç duyuyorlarsa onu alıyorlar. Okul ihtiyaçlarını, giysi ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını vatandaşlar seçerek alıyor. Hiçbir ürünün üzerinde belediyemize ait bir logo ya da ürünün yardım malzemesi olduğuna dair bir ibare bulunmuyor. Herkes burada gönlünce seçim yapabiliyor, kimsenin gururu incinmiyor.”

Başkan Tiryaki, Altındağ Belediyesi tarafından yapılan desteklerin sadece bayramlarla sınırlı kalmadığına dikkat çekerek, “Bugün çocuklarımızın bayramlık kıyafet ve ayakkabı ihtiyaçlarını giderdik. Gülümsemeleri her şeye bedel. Hepsi bizim evladımız. İleride bu memlekete hayırlı evlatlar olacaklar inşallah” dedi.