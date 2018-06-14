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14 Haziran 2018 10:41

60 bin kişi Mamak’ta iftar açtı

Mahallelerin ortak noktalarını belirleyerek iftar sofralarını sokaklara kuran Mamak Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 60 bin kişiyi aynı sofra etrafında buluşturdu.

60 bin kişi Mamak’ta iftar açtı

14 Haziran 2018 10:41


44 mahalleyi kapsayan 27 mahalle iftarı ile her gün yaklaşık 3 bin kişiye iftar yemeği verildi. Mahalle sakinlerinin aynı sofra etrafında buluştuğu iftar programlarında tasavvuf müziği dinletisi ve çocuklara yönelik eğlenceler de düzenlendi. Ramazan ayının bereketini mahallelere taşıdıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Bu mübarek ayın manevi hazzını yaşamak için belediye olarak bir takım etkinlikler düzenledik. Mahallelerimizde vatandaşlarımızla birlikte gönül rahatlığı içinde iftarımızı açtık. Soframızı yalnız ve kimsesiz bırakmadıkları için vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.


Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelip istek ve önerilerini dinleyen Akgül, Ramazan ayında da bu geleneği bozmadı. Akgül, her akşam farklı bir mahallede teravih namazı sonrası vatandaşlarla buluşurken, yine sahur programlarıyla da vatandaşlarla bir araya geldi.




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