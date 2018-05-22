ABİDE Genel Başkanı Bayram Mutlu başkanlığındaki heyet, ATO Genel Başkanlığına yeninden seçilen Gürsel Baran’a ziyaret gerçekleştirdi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçeklesen ziyarette konuklarıyla tek tek ilgilenen Baran, Ankara ekonomisi, istihdamı ve Ankara’ya yapılan yatırımlar ile ilgili bilgi verdi. Başkan olana kadar her kademede görev yaparak deyim yerindeyse ATO’nun çıraklığından bugünlere geldiğini aktaran Baran, ziyaretlerinden dolayı Bayram Mutlu ve yönetimine teşekkür etti.

Mutlu, ATO Başkanlığına yeniden seçilen Baran’ı tebrik ederek, “Başkanımızla gurur duyuyoruz. Gürsel Başkanımız halktan biridir, esnafın içinden gelmiş biridir. Esnafın tacirin halinden en iyi anlayacak kişidir. Bu sebeple Ankara için bir şanstır. Biz bir Ankara derneğiyiz, Ankara için bir çivi çakan bir damla ter döken herkesin yanındayız” diye konuştu.

Baran’a Ankara ekonomisi için bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür eden Mutlu, çiçek takdim etti.