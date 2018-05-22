Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 21:48

ABİDE heyetinden ATO’ya hayırlı olsun ziyareti

Ankara’da Birlik Derneği (ABİDE) Genel Başkanı Bayram Mutlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, geçtiğimiz ay yeniden Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanlığına seçilen, Gürsel Baran’ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

ABİDE heyetinden ATO’ya hayırlı olsun ziyareti

22 Mayıs 2018 21:48


ABİDE Genel Başkanı Bayram Mutlu başkanlığındaki heyet, ATO Genel Başkanlığına yeninden seçilen Gürsel Baran’a ziyaret gerçekleştirdi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçeklesen ziyarette konuklarıyla tek tek ilgilenen Baran, Ankara ekonomisi, istihdamı ve Ankara’ya yapılan yatırımlar ile ilgili bilgi verdi. Başkan olana kadar her kademede görev yaparak deyim yerindeyse ATO’nun çıraklığından bugünlere geldiğini aktaran Baran, ziyaretlerinden dolayı Bayram Mutlu ve yönetimine teşekkür etti.


Mutlu, ATO Başkanlığına yeniden seçilen Baran’ı tebrik ederek, “Başkanımızla gurur duyuyoruz. Gürsel Başkanımız halktan biridir, esnafın içinden gelmiş biridir. Esnafın tacirin halinden en iyi anlayacak kişidir. Bu sebeple Ankara için bir şanstır. Biz bir Ankara derneğiyiz, Ankara için bir çivi çakan bir damla ter döken herkesin yanındayız” diye konuştu.


Baran’a Ankara ekonomisi için bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür eden Mutlu, çiçek takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç