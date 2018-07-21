Açık Hava Sinema Günleri başlıyor

23 Temmuz Pazartesi günü Batıkent Ergazi Pazar Yeri’nde başlayacak gösterimlerde, gişe rekorları kırmış filmler sinemaseverlerle buluşacak. Yenimahalle Merkez, Ergazi, Beştepeler, Gazi Mahallesi, Şentepe, Demetevler, Çamlıca, Susuz ve Varlık başta olmak üzere toplamda 20 noktada gerçekleşecek olan Sinema Günleri’nde, Yavuz Turgul ve Şener Şen’in beğenilen filmi Yol Ayrımı, Murat Boz ve Burak Özçivit’in gişe rekorları kıran “Kardeşim Benim” ve “Çanakkale Son Mektup” filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Fethi Yaşar’dan vatandaşlara davet

Sinema gösterimi öncesi minikler için eğlence ve animasyon programlarının da yer alacağı açık hava sinema keyfi, 9 Eylül Pazar günü son gösterimiyle bitecek.

Yenimahallelileri açık havada sinema filmi izlemeye davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Vatandaşlarımızı yaz akşamlarında aileleri ile birlikte sinema gösterimine davet ediyorum. Açık havada birlik ve beraberlik içinde sinema filmi seyretmenin tadını tüm Yenimahalleli hemşehrilerimin yaşamasını istiyoruz" dedi.