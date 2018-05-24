AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı

00’te Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

AK Parti’nin milletvekili aday tanıtım toplantısı, bugün saat 14.00’te Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Tanıtım toplantısına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra çok sayıda partili katılacak. Beyanname; adalet, kalkınma, demokrasi, yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere 6 bölümden oluşacak ve seçim manifestosunun tamamlayıcısı niteliğinde olacak. Beyannamede cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte inşa edilmeye başlanacak olan “güçlü Türkiye” için atılacak adımlar tek tek yer alacak. Ayrıca, ekonomi ve sosyal alanlarda atılacak somut adımlar, 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ile Türkiye’nin terörle mücadeledeki etkin kararlılığı da beyannamede yer alacak. Devam eden ve planlanan projeler olmak üzere 146 büyük proje de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. AK Parti’nin seçim sürecinde kullanacağı yeni seçim şarkıları da milletvekili aday tanıtım toplantısında tanıtılacak.

Aday tanıtım toplantısının yapılacağı salona partililer gelmeye başladı. Salonda “İrade, Erdem, Cesaretle Vakit Türkiye Vakti” , “Birlik, Bereket, Bolluk için Vakit Türkiye Vakti”, “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye Yaparsa Yine AK Parti Yapar”, “Siyaset Gençleşiyor, Türkiye Güçleniyor” pankartları açıldı. Salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda arama noktası oluşturuldu. Cumhuriyet Caddesi, Talatpaşa Bulvarı ve Hipodrom Caddesi trafiğe kapatıldı.