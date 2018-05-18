Altındağ Belediyesi’nin, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu’nun (GİZ) ortaklaşa düzenlediği, yaklaşık 800 Türk ve Suriyeli çocuğun katıldığı 19 Mayıs etkinlikleri, Peçenek Mesire Alanında gerçekleşti. Altındağ Belediyesi’ne bağlı tüm gençlik merkezlerine üye çocuklar, Suriyeli arkadaşlarına kucak açtı. ‘Birlikte Güçlüyüz Projesi’ kapsamında 19 Mayıs kutlamalarında bir araya gelen çocuklar, birbirinden eğlenceli oyunlar oynadıktan sonra müzik eşliğinde eğlendiler. Etkinlikte çocuklara uçurtma hediye edildi.

’’Çocuk olduğumu burada hissettim’’

Feridun Çelik Nuri Pakdil Gençlik Merkezi öğrencilerinden Nisan Merve Demirkan, 4 yıl önce Almanya’dan geldiğini söyleyerek, orada bu tür etkinliklere rastlamadığını belirtti. Nisan bu bayramı kendilerine Mustafa Kemal Atatürk’ün hediye ettiğini hatırlatarak ’’Ona çok şey borçluyuz’’ dedi.

Suriyeli Talip Salibi ise, Türkiye’ye 5 yıl önce geldiğini kaydederek, ’’Ali Ersoy Mahallesi’nde oturuyorum. Burada huzur var, burada güven var. Birçok Türk arkadaşım oldu. Onlar çok samimi insanlar. Altındağ’da çocuklara önem veriliyor. Bizim için her şey düşünülüyor. Çocuk olduğumu burada hissettim ben’’ şeklinde konuştu.