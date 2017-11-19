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19 Kasım 2017 12:13

Amca ve yeğenleri arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Ankara’da iki kardeş, aralarında husumet bulunan amcası ve yengesini pompalı silahla vurarak yaraladı.

Amca ve yeğenleri arasında silahlı kavga: 2 yaralı

19 Kasım 2017 12:13


Olay, saat 09.30 sıralarında Altındağ ilçesi Doğantepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1288 Sokak’ta ikamet eden Selahattin T., aralarında husumet bulunan yeğenleri Sinan T. ve Nusret T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine taraflar silahlarını çekti. Selahattin T. ile eşi S.T. olayda yaralanırken, durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.


Polis, iki kardeşi olayda kullandıkları pompalı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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