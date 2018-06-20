Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden ÖTA için ihale

Ankara Büyükşehir Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez yönetiminde düzenlenen toplantıda, Başkent ve Başkentliler kadar Ankara’da yaşayan mülteciler için de önemli kararlara imza atıldı. Başkanlık yazısıyla Meclis gündemine gelen mültecilere uygulanacak destek çalışmaları oy birliği ile kabul edildi. Türkiye genelinde 3 milyon 593 bin, Ankara’da ise 98 bin 441 mülteci bulunduğunun tespit edildiğinin belirtildiği Başkanlık yazısında, ’’Ankara’da yaşayan mülteciler için mesleki eğitim ve bütünleşme (uyum) programlarının uygulanması için Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği arasında imzalanan protokol kapsamında mültecilerin savaş psikolojisinden uzaklaştırılması, insani koşullarda çalışabilmelerinin temini, ucuz iş gücü ve kayıt dışı istihdamın önlenmesi, suça bulaşma ve suç örgütlerinin nesnesi olmalarının engellenmesi, Türk kültürü ve Türk toplumsal yapısı hakkında bilgi edinmeleri başta olmak üzere Türkçe eğitimi ile sosyal, kültürel ve ekonomik entegrasyonun sağlanması’’ başlıklarına yer verildi.

Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait olan Kızılay’daki Zafer Parkı’nın Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun onayı ile uygun görülen yeni peyzaj projesine göre yeniden düzenlenmesi şartıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına geçici olarak tahsisine ilişkin Başkanlık Yazısı da üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi. Kararda, ’’AKM (M4) - Kızılay Metro Hattı Yapım ve Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri kapsamında kullanılmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı adına 2020 yılı sonuna kadar bedelsiz olarak tahsis yapılması hususunda karar alınması’’ ifadesi yer aldı.

Ulaşımla ilgili merkezde yer alan her türlü imkanın çevre ilçelerde de uygulanabilmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın talimat vermesinin ardından Belediye Meclisi, 9 ayrı çevre ilçede sözleşmeleri sona eren ÖTA için yeniden ihaleye çıkılmasını kararlaştırdı. Tuna imzalı yazıyla oy birliği ile alınan kararla, UKOME Genel Kurulunca belirlenen şartlar ve teknik özellikler doğrultusunda 10 yıl süreyle ihaleye çıkılacak 9 ilçe, ’’Ankara kent merkezi ile Pursaklar Sirkeli Mahallesi arasında, Ankara kent merkezi ile Gölbaşı Oyaca Mahallesi arasında, Ankara kent merkezi ile Kahramankazan ilçesi arasında, Ankara kent merkezi ile Haymana ilçesi arasında, Ankara kent merkezi ile Elmadağ ilçesi arasında, Ankara kent merkezi ile Bala ilçesi arasında, Ankara kent merkezi ile Ayaş ilçesi arasında, Ankara kent merkezi ile Çubuk ilçesi arasında, Ankara kent merkezi ile Güdül ilçesi arasında, Güdül ilçe merkezi ile mahalleleri arasında, Haymana ilçe merkezi ile mahalleleri arasında, Elmadağ ilçe merkezi ile Hasanoğlan Mahallesi arasında’’ şeklinde sıralandı.