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18 Ağustos 2018 15:58

Ankara Halk Ekmek’ten ABD ürünlerine boykot

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Türkiye’ye yönelik yaptırım kararları almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerikan mallarına boykot çağrısına, Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’ndan da destek geldi.

Ankara Halk Ekmek’ten ABD ürünlerine boykot

18 Ağustos 2018 15:58


Türkiye genelinde başlayan Amerikan marka ve ürünlerine boykot seferberliğiyle eş zamanlı ortak hareket etme kararı alan Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 8 ayrı satış mağazasında, ABD menşeli ürünleri menüsünden çıkardı.


Ankara Halk Ekmek Fabrikası Satış Mağazalarında, ABD markalı ürünlerin satışına son verilirken, bu ürünler raflardan da kaldırıldı.



Başkan Tuna talimat verdi


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın boykot kararının uygulanması için talimat verdiğini belirten Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, şöyle konuştu:


"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına ve Türkiye’nin dik duruşuna destek olmak amacıyla bundan sonra satış mağazalarımızda ABD markalı ürünleri satmayacağız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ’Türkiye’ye yönelik açık bir ekonomik saldırı var. Bodoslama şekilde üzerimize geliyorlar. Yapabileceğimiz iki şey var. Bunlardan biri ekonomik, diğeri de siyasi tavırdır’ demişti. Biz de Cumhurbaşkanımızın başlattığı bu seferberlik çağrısına uyarak menümüzde yer alan Amerikan markalarının satışını durdurma kararı aldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna ile yaptığımız istişareler sonucu ilişkilerimiz eski seyrine girene kadar, ABD markalı ürünleri raflarımızdan ve menümüzden kaldırdık. Yerli ve milli ürünlerin satışına ağırlık vereceğiz."




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