Ankara merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına helikopter destekli

Örgüt liderinin kara parayı aklamak için kurduğu şirketlerden uyuşturucu maddelerini satan adamlarına sigorta yaptığı öğrenilirken, 15 Temmuz şehidinin soyadının verildiği "Kalkan" operasyonunda 3’ü polis 79 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli Hakkari, Van ve İstanbul olmak üzere 4 ilde uyuşturucu satışının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Ankara’da ikamet eden Muzaffer A. önderliğindeki silahlı suç örgütünü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler tarafından yapılan takip sonucu örgütün periyodik şekilde Güneydoğu bölgesinden Ankara’ya uyuşturucu madde getirdiği tespit edildi. Ekipler, bunun üzerine harekete geçerek örgüte operasyon başlattı. Teknik ve fiziki takip sürecinde örgütten 46 kişi yakalanarak cezaevine konuldu. Bazı birimlerden 350 ekip ve toplam bin 500 polisin katıldığı operasyonu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bizzat yönetti. 15 dedektör köpeğin kullanıldığı operasyonda sabah erken saatlerde toplanan ekipler, örgüt elemanlarının önceden belirlenen 200 adresine helikopter destekli eş zamanlı baskınlar yaptı. Bazı şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi üzerine Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timler bu adreslerde bina ve daire kapılarını kırarak içeri girdi. Yapılan baskınlar neticesinde İstanbul’da 2 kişi, Hakkari’de 1, Van’da 1 kişi olmak üzere örgüt lideri Muzaffer A. ile birlikte 3’ü polis toplam 79 kişi gözaltına alındı.

2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu

Karapürçek’te bir eve düzenlenen operasyonda evde arama yapan ekipler, yatağın altına ve beşiğe gizlenmiş silahlar buldu. Yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyonun 2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu olduğu belirtildi.

Torbacılarına şirket üzerinden sigorta yapmış

Öte yandan örgüt ile ilgili yapılan araştırmalarda, örgüt liderinin kara paraları aklamak için çok sayıda şirket kurduğu belirlendi. Örgüt lideri Muzaffer A.’nın Ankara’ya getirdiği uyuşturucuların satışını sağlamaları için yanında bulundurduğu kişilere kurduğu şirketler üzerinden sigorta yaptırdığı belirlendi. Operasyonda Muzaffer A.’nın piyasa değeri 1.5 milyon TL olan 2 lüks aracı ile birlikte toplam 21 lüks araç da ele geçirildi.

Adeta bir cephanelik ele geçirildi

Operasyonda ve daha önceden yapılan ara yakalamalarda şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, toplam 67 kilogram eroin, 38 bin 580 adet ecstasy tablet , 474 gram skunk maddesi ile satışa hazır esrar maddesi ile 21 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet tüfek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen 120 milyon 918 bin 50 TL’ye de el konuldu.

Uyuşturucu satıcılarının hedefindeki çocuklara ve gençlere "kalkan" olmak amacıyla gerçekleştirilen operasyonun adı 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilen polis memuru Hüseyin Kalkan’a atfedildi.