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18 Temmuz 2018 16:41

Ankara Üniversitesinde intihar girişimi

Ankara Üniversitesi 50.

Ankara Üniversitesinde intihar girişimi

18 Temmuz 2018 16:41

Yıl Gölbaşı Yerleşkesinde bir öğrenci sınıfta kalacağı gerekçesiyle okul binasının dördüncü katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Ö.D. Yıl Gölbaşı Yerleşkesinde okul binasının 4’üncü katında penceren sarkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve psikolog sosyal hizmetleri uzmanı gelerek öğrenciyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri hava yastığını açarak hazır bulundu.


Birkaç saatlik ikna çabalarının ardından Ö.D. pencereden kurtarıldı. İntihar girişiminde bulunan genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine götürüldü.


Gölbaşı emniyet ekipleri inceleme başlattı.




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