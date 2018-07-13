Ankara’da kartlı su sayaçları için yeni düzenleme

Dr. Mustafa Tuna, kartlı su sayacı kullanan abonelerin, istemeleri halinde sayaçlarını mekanik su sayaçlarıyla (faturalı) değiştirebileceklerini açıkladı. Başkan Tuna, “Değişim ilk etapta konut aboneliklerinde geçerli olacak” dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla, ön ödemeli kartlı su sayacını mekanik sayaçlarla değiştirmek isteyen konut aboneler için düzenleme yaptı.

ASKİ tarafından yapılan düzenleme hakkında bilgi veren Tuna “Vatandaşlarımızın memnuniyeti benim için çok önemli. Özellikle kartlı su sayaçlarını değiştirmek isteyen abonelerimiz artık mekanik sayaca geçebilecek” dedi.

Önceden yüklenen sayaç bedelinin, beklenmedik zamanlarda bitmesi sonucu suyun kesilmesi ya da kartın hemen yüklenememesi nedeniyle vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Tuna, “ASKİ Genel Müdürümüz Prof. Dr. Cumali Kınacı ve ekibiyle bir süredir gelen bu şikayetleri inceledik ve vatandaşlarımızı haklı bulduk. Yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmak için ilk etapta konut aboneliklerine değişim imkanı tanıdık” ifadelerini kullandı.

Başkent’te toplam 2 milyon 263 bin 347 abone var

Başkent’in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı toplam 2 milyon 263 bin 347 bin abone bulunduğunu belirten Başkan Tuna, bu abonelerden 431 bin 15’inin mevcut ön ödemeli kartlı sayaç abonesi olduğunu, kartlı sayaç kullanan konut abone sayının ise 366 bin 754 olduğunu dile getirdi.

10 yıllık kartlı sayaçlarda mekanik sayaç ücreti yok, güvence bedeli var

Konutlarda 10 yıl ve daha uzun süreden beri kullanılmakta olan kartlı sayaç sayısının 164 bin 542 olduğunu ifade eden Başkan Tuna, sayaçlarını değiştirmek isteyen abonelerin izleyeceği yol hakkında da şu ifadeleri kaydetti:

“Abonelerimizin 10 yılını tamamlamış kartlı sayaçlarının değişimi için mekanik sayaç ücreti alınmayacak. Bunlardan sadece güvence bedeli istenecek. Kartlı sayacın ömrü 10 yılın altında olanlar abonelerden ise hem mekanik sayaç bedeli hem de güvence bedeli alınacak.”

Kartlı sayaçlarını mekanik sayaca(faturalı) dönüştürmek isteyen konut aboneleri, “www.aski.gov.tr” adresinden detaylı bilgi alabileceği gibi, değişim imkanından yararlanmak isteyen abonelerin ise ASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekiyor.