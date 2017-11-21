Ankara’da mevsimin ilk karı yağdı

Şehrin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağarken, şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara güne yağışlı havanın etkisiyle uyandı. Gün boyunca etkili olan yağmurlu hava, gece saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Özellikle Ahlatlıbel, İncek ve Oran semtlerinde yoğun kar yağışı meydana geldi. Kar yağışı, rüzgarın da etkisiyle kimi yerlerde tipiye dönüştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme araçları, Mevlana, Turan Güneş ve İncek Bulvarı üzerinde temizlik çalışması yaptı. Yağışın etkisiyle yollardaki görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Kent merkezinde ise yağmurlu hava etkisini giderek arttırdı. Atatürk Bulvarı, Akay Caddesi, Etlik Caddesi, İnönü Bulvarı gibi şehrin ana arterlerinde dev su birikintileri oluştu. Ankara’da yağışlı havanın hafta boyunca sürmesi bekleniyor.