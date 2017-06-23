Ankara’da Rize El Sanatları Festivali başladı

Rize’ye özgü yüzlerce el sanatı eserinin sergilendiği festivale vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ankara Rizeliler Derneği tarafından tertiplenen Rize El Sanatları Festivali, Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Rize Konağı’nda başladı. El emeği ile hazırlanmış taş ve ağaç oyma sanatıyla hazırlanan Rize’ye özgü ürünlerin sergilendiği festivale ilgi yoğun oldu. Festivale Ankara Rizeliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu ve Çayeli Derneği Onursal Başkanı Fatih İslam Karaoğlu’nun yanı sıra birçok yöresel derneğin temsilcileri katıldı. Festivalde yer alan el sanatlarının önümüzdeki günlerde Keçiören ilçesinde sergileneceği de öğrenildi.

Hamamönü’ndeki Rize Konağı, 2014 yılında Rizeli bakan ve bürokratların katılımıyla hizmete açılmıştı. Konak’ta yılın 365 günü kafeterya ve yöresel yemek hizmeti veriliyor.