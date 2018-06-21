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21 Haziran 2018 21:13

Ankara’da terör örgütünün propagandasını yapan 11 kişiye gözaltı

Ankara Valiliği, sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara’da terör örgütünün propagandasını yapan 11 kişiye gözaltı

21 Haziran 2018 21:13


Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ankara Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alınmıştır” denildi.


Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 adet uzun namlulu tüfek ve bu silahlara ait 749 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 10 adet fişek ele geçirildiği belirtildi.




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