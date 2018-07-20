Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 01:54

Ankara’da trafik kazası: 2 yaralı

Ankara’da aynı istikamette seyreden otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ankara’da trafik kazası: 2 yaralı

20 Temmuz 2018 01:54

Kaza nedeniyle araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Mamak ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Samsun istikametinde seyreden 06 VOF 85 plakalı otomobil ile 55 AEF 70 plakalı otomobil, Çiğitepe Alt Geçidi’nde çapıştı. Kaza nedeniyle yaklaşık 50 metre sürüklenen 55 AEF 70 plakalı otomobildeki Gülsen C. ile Satılmış C. çifti yaralanarak, araç içinde sıkıştı. Kazayı yara almadan atlatan 06 VOF 85 plakalı otomobilin sürücüsü panikleyerek, aracını bırakıp kayıplara karıştı.


Kazanın ilgili yerlere bildirilmesinin ardından noktaya 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içinde mahsur kalan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslara alındı. Şahıslar daha sonra tedavileri tamamlanmak üzere hastaneye sevk edildi.


Kaza nedeniyle araçlardan kopan parçalar yol üzerine saçıldı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik polislerince yolda işaretleme yapıldı. Trafik bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç