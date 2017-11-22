Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 10:30

ASO’da Birsen Gür’ün resim sergisi açıldı

Ressam Hamide Birsen Gür’ün resim sergisi, Ankara Sanayi Odası (ASO) Kültür Merkezi’nde açıldı.

ASO’da Birsen Gür’ün resim sergisi açıldı

22 Kasım 2017 10:30

ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından açılan sergiye çok sayıda sanatsever katıldı.


Ressam Hamide Birsen Gür ile birlikte sergiyi gezen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Gür’ün eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Sergilerin sanayicinin güzel sanatlara olan ilgisini artırabilmek için yapıldığını söyleyen Özdebir, ayrıca kadın elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini ve farklılaştığını belirtti.


ASO Kültür Merkezi’nde iki hafta boyunca kadar açık kalacak sergide, Hamide Birsen Gür’ün 46 resmi sergilenecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
6
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Sisli
    8°C
  • Cumartesi
    Sisli
    8°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç