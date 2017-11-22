ASO’da Birsen Gür’ün resim sergisi açıldı

ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından açılan sergiye çok sayıda sanatsever katıldı.

Ressam Hamide Birsen Gür ile birlikte sergiyi gezen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Gür’ün eserlerinden oluşan sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Sergilerin sanayicinin güzel sanatlara olan ilgisini artırabilmek için yapıldığını söyleyen Özdebir, ayrıca kadın elinin değdiği her şeyin güzelleştiğini ve farklılaştığını belirtti.

ASO Kültür Merkezi’nde iki hafta boyunca kadar açık kalacak sergide, Hamide Birsen Gür’ün 46 resmi sergilenecek.