Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2017 yılında Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (ELFA) üyeliğine kabul edildikten sonra 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen yıllık genel kurul toplantısı ve konferansında yer aldı. Dünyanın farklı bölge ve ülkelerinden 150’den fazla katılımcının yer aldığı Barselona’daki toplantılara, Universitat Autonoma de Barcelona ev sahipliği yaptı. Üç gün boyunca devam eden toplantı ve konferanslara Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesini temsilen Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aynur Yongalık ve Dr. Öğretim Üyesi A. Aslı Şimşek katıldı.

2018 yılı programında 25 Nisan Çarşamba günü kurumsal karşılama toplantısında açılış konuşmasını yapan Barselona Milletvekili Merce Conesa i Pages, ELFA 2018 toplantılarının her birinin kentin çok kültürlü çoğulcu demokratik bakış açısını yansıtması için kentin farklı tarihi bina ve alanlarında organize edildiğini ifade etti. Açılışta insan hakları ve barış düşüncesine dayalı çok kültürlü demokratik ortama saygı mesajları verildi. ’’Hukuk Eğitiminde Bilgi ve Beceri’’ konulu 2018 Konferansı, 26 Nisan Perşembe günü başka bir tarihi bina olan Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, the Casa Convalescncia’da düzenlendi. İki bölümde gerçekleşen özel oturumlarda hukuk eğitiminde argümantasyon konusu tartışıldı. Bu oturumlarda mahkemelerin hukuk sistemindeki fonksiyonu arttıkça önem kazanan bir konu olduğu, hukuk eğitiminde hukuk normlarının ne şekilde ve nasıl yorumlanması gerektiği, böyle bir dersin hukuk fakültelerinde gerekliliği meseleleri üzerinde duruldu. Oturumların ardından ELFA Genel Kurul toplantısına geçildi. Genel Kurul’da ELFA’ya yeni üye olan hukuk fakültelerine üyelik belgeleri takdim edildi. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi adına üyelik belgesini Fakülte Dekanı Prof. Dr. Aynur Yongalık aldı.

Geçtiğimiz bir yıl boyunca Nisan 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında ELFA’nın yürüttüğü çalışmalar yönetim kurulu tarafından üyelere sunuldu. Bu çalışmalardan ön plana çıkanlar ise hukuk eğitiminin çoğulculuk, çeşitlilik, tolerans ve birlikte yaşamaya dayalı olması için ortak araştırma ve çalışmalar gerçekleştirilmesi, GLEAC’in hayata geçirilmesi için Kanada Hukuk Fakülteleri Birliği, Güney Afrika Hukuk Fakülteleri Birliği gibi diğer bölgesel birliklerle iletişim ve işbirliği kurulması, “European Journal of Legal Education” (EJLE) Dergisinin beş kişiden oluşan editörler kurulunun belirlenerek çevrimiçi, düzenli ve sürekli olarak yayımlanması, ELFA yaz kurslarının 2019 yılında başlatılması ve buna ilişkin bilgilendirmeler ile kuralların en kısa sürede ELFA üyelerine gönderilmesi, ELFA internet sitesinin yenilenmesi, Avrupalı Hukukçu (European Jurist) projesinin hayata geçirilmesi ve 2019 yılı ELFA Genel Kurulu’nun Torino’da yapılması konuları oldu.