Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Okutmanı Halil Yıkılmaz, Atılım Üniversitesi TOEFL merkezi hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı. TOEFL’ın Amerika kaynaklı bir firma olan ETS tarafından yapıldığını söyleyen Yıkılmaz, ’’TOEFL’a farklı amaçlarla 130 ülkede ve dünya çapında yaklaşık olarak 30 milyon kişi giriyor. Adaylar yüksek öğretimde İngilizce seviyesini göstermek için, bazı ülkelerde vize başvurularını İngilizce seviyesinin yerine göstermek için bu sınava giriyorlar. Sınav beceri ölçüyor. Konuşma, dinleme, yazma ve okuma becerisini ölçüyor. Her bir beceri için ayrılan süre değişiyor. Sınav şu şekilde; adaylar sınav merkezine geldiklerinde hepsinin fotoğrafı çekiliyor ve sistem onları sınav kabinlerine atıyor. Her aday hazır olduğunda sistem açılıyor ve adaylar monitördeki talimatları okuyarak sınava başlıyorlar. Sınav yönetiminde bir tane admin denilen sınavı yöneten öğretim görevlimiz var. Sınavdaki aday sayısına göre de 2-3 tane gözetmenimiz görev almakta’’ ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin TOEFL’a girme amaçlarını açıklayan Yıkılmaz, ’’Beklentileri yüksek öğretimdeki eğitimleri için, başka bir ülkede bir üniversitede master ya da doktora başvurusunda kullanılabilmeleri için İngilizce yeterliliğini kanıtlamak. Bazı ülkelerde de vize başvurusunda İngilizce yeterliliği istiyorlar. TOEFL dünya çapında olduğu için bunu bazı ülkeler kabul ediyor’’ diye konuştu.

’’Standartlar sağlandığı için öğrenciler bir sıkıntı çekmemektedir’’

Atılım Üniversitesi TOEFL merkezinin en donanımlı laboratuvarlardan bir tanesi olduğunu kaydeden Yıkılmaz, ’’ETS’nin bizden istediği bazı standartlar vardı. Biz 10 yıldır bu işi yapıyoruz ve standart olarak izolasyona çok dikkat etmek gerekir hem kabin için hem de duvarlar için. Çok sessiz bir ortam sağlanması gerekiyor çünkü konuşma becerisinde izolasyon olmazsa yan tarafta sınava giren bir öğrencinin sesiyle karışabiliyor. Bu yüzden sessizlik çok önemli. Laboratuvarlarımız yerleşik olarak kampüsün dış kısmına doğru, trafiğin çok olmadığı ve müstakil bir şekilde binanın alt tarafına tasarlanmıştır. Standartlar sağlandığı için öğrenciler bir sıkıntı çekmemektedir’’ açıklamalarında bulundu.

Yıkılmaz, gelen adayların özel eşyalarını yanına alabilmeleri ve yiyecek-içecek ihtiyaçlarını nasıl karşıladıklarına ilişkin soruyu yanıtlayarak, ’’Özel eşyalarını maalesef yanlarına alamıyorlar. Sınav merkezimizin karşısında özel dolaplar var. Bunlar şifreli, anahtara da ihtiyaç duymuyorlar. Eşyalarını koyup, şifrelerini girip sınava başlayabiliyorlar. Bunun yanında sınav merkezimizin karşısında yemek alanı var. Burada sınavların olduğu haftalarda açık oluyor. meşrubat yiyecek içecek gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar’’ değerlendirmesinde bulundu.

’’Sınav merkezimiz her şekilde standartlara uyuyor’’

Laboratuvarın teknik olarak içeriğinden bahseden Yıkılmaz, ETS’nin bazı standartlar koyduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

’’İnsanların içeride kendilerini ferah hissetmeleri için 5 metre yükseklikte tavan olması gerekiyor, Geniş bir ortam sağlamaları lazım çok sıkışık olmaması için. Eski TOEFL merkeziyle karşılaştırıldığında izolasyon, sessizlik, aydınlatma sağlayarak ferah bir ortam oluşturulması gerekiyor. Yüksek pencereli olduğu için istenildiği zaman çok aydınlık hale getirilebiliyor ve bu stor perdelerde beraber loş bir ortam da sağlanabiliyor. Donanım olarak da bilgisayar 22 inç ekrana sahip ve 8 gb hızında. Özel kulaklıklar ve özel mikrofonlar mevcut olmak zorunda. Çoğu merkezde bilgisayarda ekranlar tam olarak standartlara uymuyor. Bu yüzden de mikrofon ve kulaklıktan dolayı özellikle konuşma bölümünde sınava giren adaylar aksaklılar yaşıyorlar ve sınav notları düşüyor. Sınav merkezimiz her şekilde standartlara uyuyor.’’

Adayların neden Atılım Üniversitesi’nde TOEFL sınavına girmeyi tercih etmeleri gerektiğini açıklayan Yıkılmaz, ’’ TOEFL merkezinde standartlar bellidir. Fakat Atılım Üniversitesi’ndeki standartlar bunun üzerinde. En yeni TOEFL merkezi burası, standartların üzerinde. Bu yüzden adaylar burayı tercih edebilir’’ dedi.

’’Sınav süresi ve değerlendirme nasıl oluyor?’’sorusunu yanıtlayan Yıkılmaz, ’’Sınav süresi yaklaşık 4 saat, aralarla beraber 4,5 saate kadar ulaşabiliyor. Değerlendirme kesinlikle bizim tarafımızdan yapılmıyor. ETS tarafından yapılıyor ve puanlamasını onlar yapıyorlar. Bizim herhangi bir şekilde notla bir ilişiğimiz yok’’ diye konuştu.

Atılım Üniversitesi TOEFL merkezinin tercih edilmesinin sebeplerinden birisinin laboratuvar sayısı olduğunun altını çizen Yıkılmaz, şu an Ankara’da en fazla sayılı aday alabilen sınav merkezine sahip olduklarını ve birisi 56 diğeri 26 aday almak üzere aynı anda toplam 82 adayın sınava girebildiğini belirtti.

Yıkılmaz, sınav başvurularının ets.org adresinden yapıldığını belirterek, başvuru tarih ve merkezinin adaylar tarafından seçildiğini kaydetti.