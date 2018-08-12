Merkezde incelemelerde bulunan Baran, öğrencilerle de yakından ilgilendi.

ATO Başkanı Baran, hafta sonu çalışmaları kapsamında Özel Büyük Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Baran, zihinsel, bedensel engelli, otistik, Down sendromlu ve özel öğrenme güçlüğü çeken çocuk ve yetişkinlere yönelik eğitim hizmeti veren merkez hakkında bilgi aldı. Özel eğitim gerektiren çocukların mümkün olan en erken dönemde ihtiyaçlarına uygun yöntem ve araç gereçlerle desteklenmesi gerektiğine dikkat çeken Baran, “Özel eğitim dendiği zaman en temel ihtiyaç bireysel potansiyeli geliştirmek ve öğrenme yoluyla yeteneklerinin artırılmasıdır” dedi.

Özel eğitim alanındaki hizmetlerin yaygınlaştırılmasının temel bir eğitim politikası olduğunu belirten Baran, “Engelli ya da öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımızın eğitime kazandırılması sadece aileler için değil tüm toplum için çok önemli” diye konuştu. Baran, merkezin kurucusu Mustafa Atak’a da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Özel Büyük Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu ve Sahibi Mustafa Atak da merkez hakkında bilgi verdi. Kas hastalığı ile dünyaya gelen oğlunun 2016 yılında vefat etmesi üzerine, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar ve yetişkinler için merkezi açtıklarını anlatan Atak, özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların aileleri için bu tür hizmetleri almanın hayli pahalı olduğuna dikkat çekti. Atak, merkez olarak gelir seviyesi düşük ailelere hizmet vererek bir yandan da topluma karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade etti.

Merkezi gezerek çocuklarla tek tek ilgilenen Baran, öğrencilerin yaptığı seramik boyama çalışmalarını da inceledi. Baran’a engelli bir öğrenci tarafından yapılan seramik boyama vazo hediye edildi. Hediye karşısında duygulanan Baran, “Bu hediye bugüne kadar aldığım bütün hediyelerden kıymetli” dedi. Baran, öğrencilerin talebi üzerine selfie de çektirdi.