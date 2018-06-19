ATO Başkanı Baran, TSE Başkanı Şahin’e, odanın sorunlarını anlattı

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte TSE Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Adem Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. ATO Başkanı Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye’nin rekabet düzeyini yükseltmek, yurtiçi ve yurtdışı ticaretini kolaylaştırmak için standardizasyonun önemine dikkat çekerek, Türk Standartları Enstitüsü’ne büyük görevler düştüğünü söyledi. Adem Şahin’in gerek bilim olarak, gerekse Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı ve TOBB ETÜ Rektörlüğü görevlerinde yönetici olarak başarılı çalışmalara imza attığını kaydeden Baran, “Milletimizin yerli ve milli üretimle ilgili duyarlılığının zirveye çıktığı bir dönemde Adem Şahin’in tecrübeleriyle üretime çok ciddi katkılar yapacağına inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

ATO’nun çalışmalarından bahseden Baran, 67 meslek komitesinde temsil edilen üyelerin sorunlarını ilgili mercilere dosyalar halinde sunduklarını anlattı. Baran, 22 No’lu Yangın ve Güvenlik Sistemleri Meslek Komitesi, 41 No’lu İnşaat Tamamlayıcı İşler Meslek Komitesi ve 50 No’lu Kara Taşıtı Satıcıları Meslek Komitesi’nin sorunları ve çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosyayı da TSE Başkanı Şahin’e sundu. Baran, “Sektörlerimizin sorunlarının takipçisiyiz” dedi.

Dosyayı inceleyen TSE Başkanı Şahin de “Haberdar olduğumuz meselelerden kendimizi mesul hissederiz. ATO ile piyasa gözetim denetimi adına yakın işbirliğinde olacağız” diye konuştu.