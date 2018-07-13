ATO’dan 15 Temmuz sergisi

Bizden sonraki nesillerin de bu ruhu kaybetmemesi için 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ikinci yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi" isimli sergi düzenlendi. ATO’da düzenlenen serginin açılış konuşmasını yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğrafların sergide yer aldığını belirtti. Fotoğrafların tarihe önemli not düştüğünü dile getiren Baran, emeği geçenlere teşekkür etti. ATO Başkanı Gürsel Baran, serginin açılışından önce yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 15 Temmuz’da büyük bir badire atlattığını, o gece 250 vatandaşın şehit, 2 bin 500’ün üzerinde vatandaşın da gazi olduğunu hatırlatarak, "Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Darbeyi önlemek için canlarını hiçe sayan gazilerimizden de Allah razı olsun. Bu millet kahramanlarını asla unutmaz" dedi. Baran, 15 Temmuz gazilerinden birinin de ATO Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ali Yılmaz olduğunu kaydetti.

"Bu ruh, birlik ve beraberliğimizin çimentosudur"

Çanakkale’yi 1915’te geçilmez yapan ruhun, 15 Temmuz’da tekrar ortaya konduğunu vurgulayan Baran, "Bu ruh, birlik ve beraberliğimizin çimentosudur. Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi, Çanakkale ruhunun ölmediğini, vatan söz konusu olduğunda bu milletin her bir ferdinin tıpkı Çanakkale’de olduğu gibi tereddüt etmeden canını ortaya koyabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bizden sonraki nesillerin de bu ruhu kaybetmemesi için 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu sergiyi düzenleme amaçlarımızdan biri de milli birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutmaktır" şeklinde konuştu.

Devletin 15 Temmuz sürecini çok iyi yönettiğini kaydeden Baran, 16 Temmuz sabahı tüm kamu kurumları, bankalar ve özel sektörün işinin başında olduğunu, ekonominin alınan önlemler sayesinde hızla toparlandığını bildirdi. 9 Temmuz günü resmen yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde ekonominin daha da güçleneceğini söyleyen Baran, “Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok kazanmak, daha çok vergi vermek, daha çok ihracat yapmak için çalışan iş adamlarımızın karşılaştığı bürokratik engeller ortadan kalkacak. Ülkemiz 2023 yılı hedeflerine daha hızlı adımlarla ilerleyecek. Bu süreçte bizler de üyelerimizi en iyi şekilde temsil etmek ve ülkemiz ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Baran, sergide yer alan fotoğrafların tarihe önemli bir not düştüğünü ve millet tarafından yazılan kahramanlık destanını gözler önüne serdiğini de sözlerine ekledi.

"Eşi benzeri bulunmayan bir zafer"

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan da, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek 15 Temmuz’un sadece Türkiye için değil dünya için önem arz eden tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. 15 Temmuz’un her yerde gururla anlatılan bir olay olduğunu kaydeden Erdoğan, "Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı yapmam hasebiyle dış dünyaya 15 Temmuz’u anlatırken, eğer doğru anlatabilirsek oradaki etkiyi görenlerdenim. Bu o kadar önemli bir süreç ve önemli bir zafer ki dünya darbeler tarihine baktığınızda eşi benzeri bulunmayan bir zafer. Milletimizin sayesinde cumhurbaşkanımızın önderliğinde başarılı bir şekilde atlattık" dedi.

15 Temmuz ruhunu devam ettirecek şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Bundan sonra yine ülkemizin kalkınmasında aynı ruhla, aynı hissiyatla işimize gücümüze bakarak büyük başarılara imza atacağız ve demokrasimizin daha da güçlenmesi için çalışacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. ATO Başkanı Baran, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’a 15 Temmuz şehitleri için yazılan “250 Yüz” adlı kitabı hediye etti. Serginin açılışına, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Liman Yaşacan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Canan Baran İzgi, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Abbas Demirbaş, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Rıfat Yetkin, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Alaattin Doğan, ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya ve Nuh Acar, ATO Meclis ve Komite Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Fotoğraf Sergisi, 20 Temmuz akşamına kadar açık kalacak.