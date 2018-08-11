ATO’dan Milli Eğitim Bakanı Selçuk’a ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Dr. Ziya Selçuk da milli eğitimin toplumsal bir konu olduğunu ve herkesi ilgilendirdiğini belirterek, “El birliği ile çalışmalıyız. Desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanı Dr. Ziya Selçuk’u ziyaret etti.

“Ekonomik taarruza karşı daha çok çalışacağız”

Ziyarette konuşan Baran, Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere değindi. Zor bir süreçten geçildiğini kaydeden Baran, “Bağımsızlığımız için bu tip dış müdahalelere daha önce nasıl kanımızla canımızla karşı durduysak bu ekonomik taarruza karşı da daha çok çalışarak, üreterek, birbirimize kenetlenerek, karşı duracağız. Birlik ve beraberlik içinde üstesinden geleceğimize inancımız sonsuz” dedi.

Eğitim konusunun tüm Türkiye’yi ilgilendirdiği gibi ATO’nun 67 meslek komitesinin tamamının da gündeminde olduğuna dikkat çeken Baran, tüm sektörlerde mesleki yeterliliğe sahip vasıflı elemanlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde özel sektörle eğitim kurumlarının işbirliği yaptığını belirten Baran, “Eğitim sistemi ile iş gücü piyasası arasındaki uyumun sağlanması ve okul-işletme ilişkisinin sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliğine hazırız” dedi.

Ahilik değerli mesleki eğitim

Baran, iş gücü oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimin ardından gençlerin iş hayatında başka vasıflara da ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek, “Ahilik değerlerinin de yer aldığı bir mesleki eğitim toplumumuzun geleceği açısından önem taşımaktadır” dedi.

ATO’dan 15 bin kişiye eğitim

ATO Yönetimi olarak sürekli eğitime önem verdiklerini, ATO üyelerini ve onların çalışanlarına ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vermek üzere ATO İDEA şirketini kurduklarını kaydeden Baran, “2017 Nisan ayından bu yana dış ticaretten, muhasebeye, satış pazarlamadan, finans ve mevzuat konularına kadar ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve eğitim olmak üzere 64 ayrı faaliyet düzenleyerek, 10 bin kişinin eğitim almasını sağladık. Bu yılın sonuna kadar 42 eğitim faaliyeti daha düzenleyerek toplam 15 bin kişinin faydalanmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Meslek komiteleri sorun ve çözüm önerileri dosyası

ATO Başkanı Baran, Bakan Selçuk’a ATO’nun Meslek Komitelerinin sektörlerine ilişkin sorun ve çözüm önerilenin yer aldığı bir dosya sundu.

Dosyada, ATO’nun 10 No’lu Basın Yayın Meslek Komitesi, 52 No’lu Şehir İçi Yolcu, Servis Taşımacılığı Meslek Komitesi, 58 No’lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi, 61 No’lu Özel Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi, 65 No’lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi ve 66 No’lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi’nin sektörlerinde yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Dr. Ziya Selçuk’u ziyarete ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’a, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Vecdet Fehmi Şendil, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Edip Balcı, Nihat Uysallı, Meclis Üyeleri Abidin Memili, Ahmet Akça, Cengiz Duygulu, Hakan Tarhan, Hasan Ardıç, Özcan Öztürk, Üner Karabıyık ve Ünsal Akkuş eşlik etti.