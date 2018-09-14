ATO'dan Ürün Takip Sistemi Çalıştayı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun ATO'nun ev sahipliğinde düzenlediği “Ürün Takip Sistemi Sektör Çalıştayı”, ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Çalıştayın açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile TÜBİTAK Bilgem tarafından geliştirilen ve 2017 yılında kullanıma sunulan Ürün Takip Sistemi'nin tüm tıbbi cihazların ve kozmetik ürünlerin üretim bandından kullanıldığı son noktaya kadar takip edilmesini sağlayan bir e-Devlet uygulaması olduğunu kaydederek, uygulamanın sağlıklı veriye dayalı denetim sağlayacağını söyledi. Projenin sadece sağlık sektörünü değil aynı zamanda halk sağlığını doğrudan etkilediği için milli güvenliği ilgilendirdiğini belirten Yılmaz, “Proje sağlık sistemimizle ilgili teknik bir konu olmaktan ziyade milli bir vazifedir” dedi.

Yerli yazılım geliştirenlerin milli sporcular kadar değerli olduğunu söyleyen Yılmaz, “10 milyar liraya yaklaşan tıbbi cihaz pazarında yerli üretimi destekleyen bürokratlara ve yerli üretimi başaran üyelerimize kahraman muamelesi yapılması lazım” ifadelerini kullandı. ATO olarak yerli ve milli üretime önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

“İthal ürünü almak kolaycılıktır. Aslolan yerli üretime alan açmaktır. Bu aynı zamanda milli güvenliğin konusudur. Ağır rekabet şartlarında olsak dahi yerli ve milli olanın tercih edilmesi anlayışı artık her alanda bir devlet politikasına dönüşmüştür. Bu bağlamda Ürün Takip Sistemi ile önemli bir misyon üstlenilmektedir. ATO olarak yerli ve milli üretimi destekliyoruz. İsrafa, istismara, kayıt dışılığa karşı bu ve benzeri projelerin yanındayız ve destekçisiyiz. Ekonomik sahadaki mücadelenin öncüleriyiz. Ekonomik taarruza karşı milli varlığımızı devam ettirmek için çok daha fazla çalışmaya, üretmeye mecburuz.”

Toplantıda ATO Meclis Üyesi ve İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Üyesi Erkin Delikanlı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Recep Uslu ile Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Asım Hocaoğlu birer konuşma yaparak katılımcılara yeni mevzuat ve Yeni Tıbbi Cihaz Regülasyonu hakkında bilgi verdi. Çalıştaya Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER) Başkanı Mehmet Ali Özer, ATO İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Durmuş Ecevit Ankışhan, ATO İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ramazan Hakan Karadeniz, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıya 300'ü aşkın davetli katıldı.